Papa Francesco dipinge su un murales Lionel Messi per festeggiare la vittoria della sua Argentina

Papa Francesco festeggia la vittoria della sua Argentina ai mondiali dipingendo un murale di Lionel Messi, capitano e simbolo delle seleccion albiceleste. Così Maupal, street artist romano divenuto famoso per il suo Super Pope, ha voluto rendere omaggio alle due figure argentine più influenti del momento: papa Bergoglio e il calciatore che nella giornata di ieri ha alzato al cielo la Coppa del Mondo.

Nel disegno, realizzato su carta, Mauro Pallotta in arte Maupal ha raffigurato Francesco con in mano un secchio di vernice e un pennello ancora fresco dopo aver dipinto il ritratto di Messi, circondato dall’aureola dei giusti.



“Quando è finita la partita che ha consacrato l’Argentina, il mio pensiero è andato a Papa Francesco – racconta Maupal – ho immaginato che da amante del calcio fosse felice per il trionfo della sua nazionale e ho trovato il modo di celebrare entrambi attraverso questo disegno, realizzato in maniera estemporanea”.



Mercoledì scorso lo street artist è stato ricevuto in udienza dal Pontefice, al quale ha donato un’opera inedita dal titolo “Spinta per la pace” realizzata appositamente in occasione del suo 86esimo compleanno, sabato 17 dicembre. Maupal è diventato famoso per il murale del Super Pope dipinto nel 2014 e raffigurante il Papa nella classica posa di Superman con in mano la valigetta dei “Valores”.