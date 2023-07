Paolo Cascio alla Volley Modica

La Volley Modica ha annunciato l’acquisizione del talentuoso giocatore Paolo Cascio, noto come “martello”. Originario di Salemi e nato nel 1998, Cascio avrà l’opportunità di giocare nella sua terra natale per la prima volta, dopo aver fatto parte delle squadre giovanili del Volley Gibellina e dell’Atria Volley Partanna.

Alto 198 centimetri, Paolo Cascio è stato avversario della squadra di Modica nella scorsa stagione, quando ha giocato a Bari con la Stamplast M2G Green. Ha anche esperienze nella serie A3 con la Videx Grottazzolina e due anni consecutivi nella serie A2 con il BCC Castellana Grotte e il Prisma Taranto. Ha accumulato esperienze anche nella serie B con l’Intervolley Foligno e la Pallavolo Bari.

Cascio esprime entusiasmo per il suo ritorno in Sicilia dopo otto anni trascorsi altrove. È rimasto colpito positivamente dalla società e dalla dirigenza di Modica e conosce già alcuni dei suoi nuovi compagni di squadra. Dopo un infortunio che lo ha fermato la scorsa stagione, sta gradualmente recuperando la forma migliore e non vede l’ora di ricominciare a giocare. Ritiene che Modica sia la squadra giusta per farlo, soprattutto considerando il livello competitivo raggiunto dalla serie A3.