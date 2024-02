Panini imbottiti e cocaina: arrestato dipendente di un supermarket che smerciava droga ai clienti

Panini imbottiti e cocaina. E’ successo a Siracusa dove un 36enne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupafacenti che “smerciava” ai clienti del supermarket in cui era dipendente. La droga è stata trovata anche all’interno di calamari e merendine, oltre ai panini imbottiti.

LA DROGA RITROVATA

In seguito ad una perquisizione, effettuata anche sul luogo di lavoro, sono stati ritrovati 17 grammi di stupefacente: cocaina, hashish e marijuana. Il tutto era già stato confezionato in dosi. Inoltre, sono stati ritrovati 435 euro in banconote di vario taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 36enne è stato posto ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.

