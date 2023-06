Panchine colorate a Scoglitti grazie agli studenti del Traina

Piccoli artisti all’opera regalano alla collettività un lungomare più colorato e piacevole. Gli alunni delle seconde classi dell’istituto comprensivo Filippo Traina di Vittoria, capitanati dal Dirigente scolastico Carmelo La Porta, hanno decorato le panchine di un tratto della Riviera di Scoglitti. Il progetto, dal titolo Agenda 2030 “Un bene da Recuperare”, ha trovato piena condivisione da parte del Sindaco Francesco Aiello.