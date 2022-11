Pamela Canzonieri: a sei anni dalla sua uccisione la proiezione del film “L’amore rubato” a Ragusa

Verrà proiettato il film “L’amore rubato” di Irish Braschi, liberamente tratto dall’omonima raccolta di racconti di Dacia Maraini.

Il film narra la storia di cinque donne diverse tra loro, per età ed estrazione sociale, ma che hanno in comune esperienze di un amore possessivo, morboso, che sfocia improvvisamente in varie forme di violenza.

Marina crede che l’amore coincida con il dover rispettare le ferree regole imposte da un marito violento, la cui violenza si trasmette morbosamente anche al piccolo figlio della coppia.

Angela è un’insegnante cinquantenne single ormai da troppo tempo che finisce facilmente sotto le attenzioni di un uomo maniacalmente geloso.

Francesca è una liceale innamorata dell’amore che si fa ingenuamente adescare da un branco spietato di compagni di classe, che poi la ricatta.

Alessandra è una giovane di umili condizioni che vive nei palazzoni della periferia romana insieme alla nonna ed al fratello più piccolo, e cerca di sbarcare il lunario della sua famiglia facendo le pulizie in una piscina.

Anna è una giovane donna che insegue strenuamente il sogno della sua vita, diventare un’attrice di teatro.

Appuntamento al Centro Commerciale Culturale di Ragusa, 18 novembre 2022 ore 18.00.