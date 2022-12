Pallavolo B2, la Logos Ardens in trasferta contro la Reghion Reggio Calabria

La Logos Ardens giocherà in trasferta domenica prossima contro la Reghion di Reggio Calabria. La squadra allenata da Giacomo Tandurella affronta una delle sfide più importanti ai fini della salvezza, nel girone M del campionato di B2 femminile di pallavolo. La Reghion è una diretta avversaria dell’Ardens nella lotta per la permanenza in serie B2. Attualmente ha sette punti in classifica e si trova in decima posizione, mentre l’Ardens la segue in undicesima posizione, con 5 punti.

Uno scontro diretto che può dire molto sul prosieguo del campionato. La squadra calabrese finora ha fatto meglio, ha vinto undici set in tutto e ne ha pesi 20. Anche l’Ardens ne ha persi venti, riuscendo a vincere solo in sei set. Sul campionato dell’Ardens hanno pesato le assenze di alcune atlete, tra cui Denise Iapichino e Michela Noto (per quest’ultima, infortunatosi alla fine del campionato scorso, il rientro è previsto a febbraio). Per la prossima gara, mancherà anche la giovane Carlotta Nicosia, mentre l’allenatore spera di recuperare Denise Iapichino (guarita da una brutta distorsione al gomito) e Serena Susino. Ma, a causa delle tante assenze, gli allenamenti sono stati ridimensionati. «Abbiamo dovuto fare i conti con le assenze e i guai fisici – spiega Giacomo Tandurella – Non siamo riusciti a mettere in campo sei giocatrici contro sei e a provare gli schemi per la partita. A Reggio Calabria ci giochiamo buona parte del nostro campionato. La squadra di Reggio Calabria è una buona formazione, ma noi abbiamo la possibilità di giocare ad armi pari.

Gli allenamenti al PalaDavolos sono stati condizionati anche dalle condizioni del parquet, a causa di infiltrazioni di pioggia che bagnano il campo di gioco e lo rendono inagibile. Le gare in trasferta, per il momento, si giocheranno a Giarratana e l’Ardens dovrà rinunciare all’importante apporto del suo pubblico e degli appassionati. I lavori di sistemazione della copertura del palazzetto dovrebbero richiedere alcune settimane.

La gara inizierà domenica alle 18,30 al PalaCalafiore di Reggio Calabria (via vecchia Pentimele).