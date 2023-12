Pallamano: l’Andimoda Ragusa torna alla vittoria

L’Andimoda Ragusa ha conquistato una vittoria importante nel campionato di Serie B, vincendo contro l’Albatro Siracusa con un punteggio finale di 35-32, dopo un primo tempo che si era chiuso sul 21-14 a favore della squadra di Ragusa. Nonostante l’indisponibilità dell’head coach Salvatore Russo, la squadra è stata guidata dal secondo allenatore Adamo Giummarra, che ha impostato il gioco con l’obiettivo di ottenere i due punti in palio.

La squadra iblea ha iniziato la partita con grande determinazione, prendendo un buon vantaggio nel primo tempo e sembrava potesse dominare agevolmente il match. Tuttavia, nella ripresa, si è verificata una certa debolezza difensiva, consentendo agli avversari di recuperare e pareggiare il punteggio. Verso la fine, un ultimo sforzo dei giocatori ragusani ha evitato la trasformazione della trasferta in una sconfitta.

Merito della vittoria è stato anche del contributo di Daniele Buffolino con 14 reti e Gabriele Giummarra con 11, che sono stati determinanti per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La squadra ora si prepara per la prossima partita in casa contro il Marsala, con l’obiettivo di accumulare ulteriori punti in classifica.

Nel frattempo, il fine settimana ha visto lo svolgimento di uno stage riservato agli under 13 a Scicli per il trofeo delle Province, aree di Siracusa e Ragusa. L’Andimoda ha partecipato con otto giovani atleti, con l’auspicio che possano superare le selezioni.

Nella categoria Under 15, invece, l’Andimoda ha affrontato l’Albatro Siracusa, subendo una sconfitta pesante, comprensibile anche per il fatto che il gruppo si è presentato con solo sette giocatori e senza un portiere. Nonostante la sconfitta, l’obiettivo era quello di giocare la partita e divertirsi, dimostrando una buona attitudine nonostante le difficoltà incontrate.