Pallamano: l’Andimoda Ragusa si prepara alla partita contro il Mascalucia

La prossima partita in casa dell’Andimoda Ragusa nel campionato di Serie B è contro l’Aetna Mascalucia. La gara si svolgerà nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, con inizio previsto alle 18:30.

Nonostante l’Andimoda abbia la necessità di recuperare terreno nel campionato, durante la settimana ci sono state diverse difficoltà che hanno limitato gli allenamenti, inclusi alcuni problemi di salute tra i giocatori. Ci si aspettava che la partita contro l’Aetna Mascalucia fosse accessibile sulla carta, ma a causa delle assenze e delle circostanze attuali, la situazione è diventata più complicata.

Tuttavia, l’Andimoda dovrebbe recuperare un giocatore importante per la partita di domenica, il che offre un certo conforto al team. Ciononostante, la squadra riconosce che sarà una sfida da affrontare con molta attenzione, essenzialmente giocando contro se stessi per ottenere prestazioni che possano essere considerate accettabili. L’obiettivo rimane quello di dare il massimo sforzo e di difendersi con determinazione per cercare di migliorare la posizione in classifica, che attualmente non è soddisfacente.

Oltre alla partita di Serie B, domani ci sarà anche l’evento della prima partita dell’Under 15, che affronterà lo Scicli Social Club a partire dalle 11, sempre in casa.