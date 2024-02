Pallamano: l’Andimoda Ragusa cede per un solo punto all’Aretusa Siracusa

L’Andimoda Ragusa si rammarica per aver lasciato sfuggire la possibilità di conquistare almeno un punto nella partita contro l’Aretusa Siracusa, finita 37-38 a favore degli ospiti. Nonostante la difficoltà prevista, soprattutto nella ripresa, gli iblei sembravano avere la determinazione necessaria per competere. Nel primo tempo, concluso sul punteggio di 16-20 per gli ospiti, i padroni di casa hanno faticato negli attacchi e hanno mostrato poca lucidità in difesa.

L’Aretusa Siracusa, una squadra ben compatta e consolidata, ha sfruttato la propria velocità e fisicità a proprio vantaggio. Tuttavia, nell’Andimoda Ragusa c’è stata una reazione nella ripresa, che li ha portati vicino al pareggio. Purtroppo, proprio nel momento cruciale della partita, gli iblei hanno sbagliato il tiro che avrebbe potuto garantire loro almeno il pareggio.

I giocatori della squadra iblea esprimono il proprio dispiacere per questa occasione mancata, riconoscendo che avrebbero potuto fare di più. Tuttavia, si segnalano le prestazioni positive di Gabriele Giummarra, autore di 12 reti, e di Daniele Buffolino, autore di 8 reti, che hanno contribuito in modo significativo alla squadra.

Nella stessa giornata, si è tenuto anche un concentramento under 13 nella palestra di via Bellarmino, dove l’Andimoda Ragusa ha affrontato l’Albatro Siracusa. Anche in questo caso, è stata una partita vinta per gli iblei e un’altra per gli ospiti. Questi eventi confermano l’importanza di investire nella formazione dei giovani atleti per il futuro del club ibleo.

© Riproduzione riservata