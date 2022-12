Pallacanestro: torneo under 17 Virtus Christmas Cup

Nelle giornate del 27-28-29 dicembre a Ragusa presso il Pala Padua in via Zama, e il Pala Minardi la Virtus Ragusa organizza un torneo di pallacanestro maschile, categoria under 17.



Il torneo, ad inviti coinvolgerà:

-Virtus Ragusa

-Svincolati Milazzo

-Selezione U 17 Accademy

Le squadre si incontreranno in un girone all’Italiana con gare di sola andata, qui di seguito il programma del torneo:

Gara 1: Martedì 27 dicembre ore 20:30 pala Padua, via Zama

VIRTUS RAGUSA – SVINCOLATI MILAZZO

Gara 2: Mercoledì 28 dicembre ore 16:30 pala Minardi, via Rumor

SVINCOLATI MILAZZO – SELEZIONE A B u 17

Gara 3: Giovedì 29 dicembre ore 12:30 pala Padua, via Zama

VIRTUS RAGUSA – SELEZIONE A B u 17

Finalmente, dopo la lunga pausa forzata, si può pensare di organizzare un torneo giovanile senza le preoccupazioni legate al Covid, e, la Virtus Ragusa non vede l’ora di “mettersi in campo” per poter dare la possibilità ai giovani Virtussini di fare sempre maggiori esperienze sportive e sociali.



VIRTUS CHISTMASS CUP, alla sua prima edizione, si aggiunge ai numerosi appuntamenti giovanili organizzati dalla Virtus e vuole diventare un appuntamento fisso per i giovani cestisti. Il torneo vuole dare la possibilità ai nostri giovani atleti di confrontarsi in campo con i migliori pari età Siciliani.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it