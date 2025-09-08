Un calendario fitto che toccherà, di tappa in tappa, le realtà sanitarie siciliane per mettere un punto fermo sulle liste di attesa. La Regione, proprio con questa finalità, ha composto una “squadra” di otto professionisti, fra medici e dirigenti, che dovranno ispezionare gli ospedali, individuare carenze, accertare check list ed alla fine redigere un report […]
Palio delle Contrade 2025: a Puntarazzi la grande festa delle comunità ragusane
08 Set 2025 16:59
È bastato un attimo e Puntarazzi si è trasformata in un villaggio in festa: tra gonfaloni, mascotte e musica è partito ieri sera il Palio delle Contrade 2025, un evento che non è solo giochi e spettacoli, ma soprattutto emozioni e condivisione.
Protagoniste della prima serata le squadre di San Giacomo, Puntarazzi, Tre Casuzze e Gatto Corvino, che hanno sfilato con orgoglio durante la cerimonia inaugurale. Anche se non ci sono state gare vere e proprie, la giuria ha iniziato a valutare gonfaloni, presentazioni e mascotte, dando i primi punteggi e accendendo l’entusiasmo del pubblico.
Atmosfera di festa e partecipazione
La serata, inserita nella festa parrocchiale di Puntarazzi, ha unito spettacolo, musica e convivialità. L’intrattenimento del duo Ma-Gia e la sagra del pane cunzato hanno richiamato tantissimi visitatori, trasformando la contrada in un luogo di incontro.
Tra gli interventi istituzionali anche quello del vicesindaco Gianni Giuffrida e di vari assessori comunali, a testimoniare l’attenzione dell’amministrazione verso un progetto che intende valorizzare le contrade e le frazioni ragusane come parte integrante della città.
Sinergia e valore sociale
Il Palio è stato ideato e promosso dall’Assessorato alle Contrade guidato da Andrea Distefano, con il sostegno della Regione Siciliana e la collaborazione delle associazioni “Ci ridiamo su” e “Eduka”, insieme agli assessorati alla Pubblica Istruzione (Catia Pasta), alle Politiche per l’Inclusione (Elvira Adamo), all’Ambiente (Mario D’Asta) e alle Politiche Giovanili (Simone Digrandi).
«Il Palio delle Contrade – ha spiegato l’assessore Distefano – nasce dal desiderio delle comunità di ritrovarsi. Non è solo sport o svago, ma socialità e identità, per rafforzare i legami tra i cittadini».
Le prossime tappe
Sabato 13 settembre – San Giacomo: al via le prime vere sfide tra le contrade, con giochi di squadra, spettacoli di Peppe Buggea, degustazioni di ricotta e cannoli e musica live de I Diamanti.
Sabato 20 settembre – Gatto Corvino: giornata conclusiva con giochi, stand gastronomici e concerto dei Faciti Rota, seguita dalla premiazione finale che celebrerà non solo i vincitori, ma l’intera comunità ragusana.
Un evento che unisce
Il Palio delle Contrade 2025 si conferma così un’occasione che va oltre la competizione: un’esperienza collettiva che valorizza tradizione, identità e partecipazione. La vera vittoria, a Ragusa, è lo stare insieme.
Aggiornamenti su www.ilpaliodellecontrade.it
