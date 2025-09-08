Palio delle Contrade 2025: a Puntarazzi la grande festa delle comunità ragusane

È bastato un attimo e Puntarazzi si è trasformata in un villaggio in festa: tra gonfaloni, mascotte e musica è partito ieri sera il Palio delle Contrade 2025, un evento che non è solo giochi e spettacoli, ma soprattutto emozioni e condivisione.

Protagoniste della prima serata le squadre di San Giacomo, Puntarazzi, Tre Casuzze e Gatto Corvino, che hanno sfilato con orgoglio durante la cerimonia inaugurale. Anche se non ci sono state gare vere e proprie, la giuria ha iniziato a valutare gonfaloni, presentazioni e mascotte, dando i primi punteggi e accendendo l’entusiasmo del pubblico.

Atmosfera di festa e partecipazione

La serata, inserita nella festa parrocchiale di Puntarazzi, ha unito spettacolo, musica e convivialità. L’intrattenimento del duo Ma-Gia e la sagra del pane cunzato hanno richiamato tantissimi visitatori, trasformando la contrada in un luogo di incontro.

Tra gli interventi istituzionali anche quello del vicesindaco Gianni Giuffrida e di vari assessori comunali, a testimoniare l’attenzione dell’amministrazione verso un progetto che intende valorizzare le contrade e le frazioni ragusane come parte integrante della città.

Sinergia e valore sociale

Il Palio è stato ideato e promosso dall’Assessorato alle Contrade guidato da Andrea Distefano, con il sostegno della Regione Siciliana e la collaborazione delle associazioni “Ci ridiamo su” e “Eduka”, insieme agli assessorati alla Pubblica Istruzione (Catia Pasta), alle Politiche per l’Inclusione (Elvira Adamo), all’Ambiente (Mario D’Asta) e alle Politiche Giovanili (Simone Digrandi).

«Il Palio delle Contrade – ha spiegato l’assessore Distefano – nasce dal desiderio delle comunità di ritrovarsi. Non è solo sport o svago, ma socialità e identità, per rafforzare i legami tra i cittadini».

Le prossime tappe

Sabato 13 settembre – San Giacomo: al via le prime vere sfide tra le contrade, con giochi di squadra, spettacoli di Peppe Buggea, degustazioni di ricotta e cannoli e musica live de I Diamanti.

Sabato 20 settembre – Gatto Corvino: giornata conclusiva con giochi, stand gastronomici e concerto dei Faciti Rota, seguita dalla premiazione finale che celebrerà non solo i vincitori, ma l’intera comunità ragusana.

Un evento che unisce

Il Palio delle Contrade 2025 si conferma così un’occasione che va oltre la competizione: un’esperienza collettiva che valorizza tradizione, identità e partecipazione. La vera vittoria, a Ragusa, è lo stare insieme.

Aggiornamenti su www.ilpaliodellecontrade.it

