Palermo: spettacolo di Antonio Pandolfo con “Un divano per amico”

Il prossimo sabato 24 agosto, alle ore 21, il Teatro Agricantus di Palermo ospiterà una nuova replica dello spettacolo “Un divano per amico” di e con Antonio Pandolfo, dopo il successo registrato all’esordio della XXVII edizione del “Palermo Non Scema Festival”. Questa produzione è un atto unico che mescola risate e riflessioni, affrontando il tema della solitudine in modo originale e divertente.

La trama segue la storia di un uomo che, dopo essere stato lasciato dalla moglie, si ritrova solo con il suo divano, l’unico oggetto che lei non ha portato via. Mentre si confronta con il silenzio e la solitudine, inizia a riflettere su ciò che è andato storto nella sua vita. La pandemia ha aggravato il suo isolamento, ma anche lo ha costretto a un esame di coscienza. Il divano, che diventa il suo confidente e compagno, rappresenta un simbolo del suo stato mentale. Tuttavia, il vero problema inizia quando il divano comincia a rispondergli, mettendo in luce la linea sottile tra normalità e follia.

Lo spettacolo, ambientato nei locali climatizzati del Teatro Agricantus, è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali, che riconoscono il suo valore artistico, culturale e sociale.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del teatro intelligente e divertente, in un contesto che unisce tradizione e innovazione.

