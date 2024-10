Palermo: si terrà la 9^ edizione del Teatro Bastardo, festival dedicato alla ricerca, ai linguaggi ibridi e alla contaminazione

La 9ª edizione del Teatro Bastardo si terrà a Palermo dall’11 al 31 ottobre 2024, un festival dedicato alla sperimentazione teatrale, ai linguaggi ibridi e alla contaminazione tra varie forme artistiche. Curato da Giulia D’Oro e Flora Pitrolo, Teatro Bastardo si distingue per la sua proposta radicale, interdisciplinare e pluralista, cercando nuove forme di espressione che esplorano temi sociali e culturali complessi. Quest’anno, gli spettacoli si terranno in diversi spazi della città, principalmente presso il Teatro Montevergini (dall’11 al 20 ottobre), ma anche presso il Centro Pro Arenella, il Teatro Garibaldi e il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino (dal 23 al 31 ottobre).

L’edizione del 2024 approfondirà il concetto di teatro “politico”, con un focus sull’esperienza emotiva degli spettatori in un’epoca segnata da violenza e dominazione. I temi centrali includono la vulnerabilità, il silenzio, la cura e l’attenzione, elementi messi in relazione con il modo in cui abitiamo il mondo.

Programma del Festival:

11 ottobre : Inaugurazione al Teatro Montevergini con Ernesto Tomasini e lo spettacolo La Signora Palermo ha due figlie, una produzione comica/popolare queer che esplora l’identità e la famiglia, coinvolgendo artisti emergenti come Celeste Siciliano , Caso-x , e Ryuki .

: Inaugurazione al con e lo spettacolo La Signora Palermo ha due figlie, una produzione comica/popolare queer che esplora l’identità e la famiglia, coinvolgendo artisti emergenti come , , e . 12-13 ottobre : In scena Variazione No. 1 della compagnia Sorelle di Damiano , un’esplorazione coreografica tra corpo e musica elettronica, e la prima nazionale di Permanent Trespass di Bassem Saad e Sanja Grozdanic , che affronta il tema del lutto prolungato e del “secolo americano”.

: In scena Variazione No. 1 della compagnia , un’esplorazione coreografica tra corpo e musica elettronica, e la prima nazionale di Permanent Trespass di e , che affronta il tema del lutto prolungato e del “secolo americano”. 18-20 ottobre: Tra gli spettacoli in programma, Cry Violet di Panzetti/Ticconi, che indaga la vergogna umana, e Litanies of Lucciola di Ellen Freed e Jasper Cox, un duetto per voci e corpi che esplora l’amore nel contesto di un futuro incerto.

Gli spettacoli extra si terranno dal 23 al 31 ottobre in vari luoghi, tra cui il Museo Pasqualino e il Teatro Garibaldi. Il festival offrirà inoltre momenti di riflessione e conversazioni aperte su temi interdisciplinari, tra cui la mostra KIOSK e le installazioni video e sonore.

Teatro Bastardo continua a essere un laboratorio di sperimentazione artistica, contribuendo a creare nuove comunità di spettatori e mantenendo alta la qualità artistica e intellettuale delle sue proposte.

