Palermo: partorisce in auto mentre stava portando i figli a scuola. La mamma e il piccolo stanno bene

Ha partorito in auto mentre stava portando i tre figli a scuola: è successo a Palermo dove una mamma ha partorito da sola davanti alla clinica Triolo, alla Cala di Palermo.

Non ha fatto in tempo a chiedere soccorso ai medici che ha partorito il quarto figlio in macchina nella Fiat 600. “Evviva è nato il fratellino”, hanno gridato i ragazzi seduti nel sedile posteriore dell’automobile che hanno assistito dal vivo al parto della mamma.

La donna palermitana di 28 anni ha dato alla luce un bimbo di 2 chili e 900 grammi. “Il piccolo sta bene. I neonatologi si sono presi subito cura del bimbo”, dice Luigi Triolo responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia della clinica Triolo Zancla dove si trova adesso ricoverata la donna.

Mamma e figlio stanno bene.