Palazzo Musso, ripresa del cantiere: il futuro centro culturale della città

Dopo un lungo contenzioso con l’impresa aggiudicataria, riprendono finalmente i lavori di restauro di Palazzo Musso, storica sede del Comune di Pozzallo, simbolo dell’architettura in stile liberty della città.

L’impresa, a seguito della risoluzione del contratto, ha iniziato la rimozione del cantiere e lo sgombero totale delle aree di lavoro con le relative pertinenze. Ad oggi, sono già stati completati oltre il 70% dei lavori, segnando un passo importante verso la conclusione del progetto.

Il Comune, guidato dall’amministrazione comunale, sta valutando ora le prossime fasi: consultare le altre imprese secondo l’ordine della graduatoria della gara di appalto già eseguita o, in alternativa, espletare una nuova gara per completare le opere rimaste.

Una volta terminato il restauro, Palazzo Musso sarà trasformato in un centro di aggregazione sociale e culturale, offrendo alla città di Pozzallo uno spazio pubblico destinato a eventi, mostre e attività culturali.

L’intervento non rappresenta solo un recupero architettonico, ma anche un investimento sulla valorizzazione del patrimonio storico cittadino, che mira a rafforzare l’identità culturale e sociale della comunità.

