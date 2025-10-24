Palazzo Lipparini-Miccichè, maxi progetto da 8 milioni: Scicli cambia volto

Mai si erano visti, a Scicli, tanti tecnici tutti insieme per un lavoro che cambierà il volto di piazza Italia. Dieci gli ingegneri provenienti da diverse parti della penisola che sono stati ieri in città per studiare e confrontarsi sul progetto di massima del rifacimento del palazzo Lipparini-Miccichè destinatario di un finanziamento di otto milioni di euro. I professionisti oltre a prendere contezza del lavoro da fare hanno eseguito anche un sopralluogo all’interno ed all’esterno del palazzo che dovrebbe cambiare la fisionomia della centralissima piazza Italia nel centro storico della città.

Entro 65 giorni i progettisti dovranno consegnare gli elaborati. Subito dopo la gara d’appalto dell’opera.

I servizi tecnici di progettazione e la direzione dei lavori della nuova scuola media Lipparini-Miccichè sono stati aggiudicati al Raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo mandataria la Sidoti Engineering Srl di Roma. Secondo il contratto a questo lavoro verrà destinata la somma di 272.172,32 euro. “La progettazione sarà effettuata in BIM, Building Information Modeling, un metodo collaborativo basato sulla creazione di un modello digitale intelligente e condiviso, che integra informazioni geometriche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e gestionali di un progetto – spiegano il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone – questo approccio facilita la collaborazione tra i professionisti, riduce gli errori, ottimizza tempi e costi e migliora la qualità finale dell’opera, supportando il progetto dall’ideazione fino alla gestione e manutenzione. Dopo l’approvazione del progetto si procederà all’espletamento della gara d’appalto per l’avvio dell’opera pubblica, la più grande che al momento abbiamo in programma in città non escludendo il progetto finanziato di recupero del Parco di San Matteo”.

