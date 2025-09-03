Palazzo Bonelli-Patanè ed il mondo del vino. Due le serate a Scicli a settembre

Il classico mese di settembre con la vendemmia ed il vino a fare da connubio in un mondo contadino. Ed a palazzo Bonelli-Patané si vuole ricordare questo connubio con una visita al piano nobiliare ed una degustazione dedicata al vino. E’ la chiusura degli eventi estivi che hanno impegnato in questa stagione il gruppo che gestisce il palazzo, quel gruppo di Ospitalità Diffusa che è riuscita a lanciare Scicli nel circuito turistico d’eccellenza. “Due le cantine protagoniste, entrambe del Val di Noto, la sciclitana Armosa attesa per venerdì e di ritorno al palazzo dopo la felice esperienza dello scorso anno e la Marilina, cantina al femminile tra le più affermate nel panorama del sud-est siciliano, in degustazione nella serata del 12 settembre – spiega Vincenzo Burragato, storico e responsabile del palazzo Bonelli-Patanè – il canovaccio delle serate sarà sempre lo stesso. La partenza è fissata alle 20 con il raduno alle 19.45 presso l’entrata di Via Francesco Mormina Penna 53 e si comincia con una visita del piano nobile di quella che fu la residenza della famiglia Bonelli. Successivamente, si scende in giardino, attraverso un percorso inedito, per le degustazioni tenute dai produttori, rispettivamente Michele Moelgg per Armosa e Marilina Paternò per la Marilina”.





© Riproduzione riservata