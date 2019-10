Ovazione per il Milan degli immortali

Una standing ovation ha accompagnato la presentazione del Milan degli immortali alla seconda edizione del Festival dello sport di Trento. In particolare, all’ingresso di Carlo Ancelotti, Franco Baresi, Adriano Galliani e Arrigo Sacchi un vero e proprio tifo da stadio ha trasformato il teatro trentino in una piccola curva.

nb/gm

