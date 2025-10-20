“Otto ragazzi, un sogno dolcissimo”: le borse di studio che trasformano gli studenti in maestri del gelato

MODICA – Quando la generosità incontra la formazione, nascono opportunità capaci di lasciare il segno.

All’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi” di Modica è stato avviato l’iter per l’istituzione di otto borse di studio “ScuolaGelato 2.0”, un progetto che porta con sé la firma e l’impegno del Maestro Gelatiere Luigi Perrucci, fondatore della prestigiosa scuola di gelateria con sede a Cerignola (Foggia).

L’iniziativa, fortemente voluta dal Maestro e accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Claudia Terranova e dal Consiglio d’Istituto, premierà otto studenti meritevoli che avranno la possibilità di frequentare un corso di secondo livello presso una delle più rinomate accademie del settore in Italia.

Un’esperienza formativa di altissimo livello, normalmente riservata a professionisti disposti a investire cifre importanti per perfezionarsi nell’arte del gelato artigianale.

Ma questa volta, grazie alla visione e al cuore del Maestro Perrucci, saranno gli studenti del “Principi Grimaldi” a riceverla come riconoscimento al merito, all’impegno e alla passione.

“Il mio obiettivo – ha dichiarato Luigi Perrucci – è tutelare e diffondere nel mondo la cultura del vero Gelato Artigianale Italiano, realizzato solo con materie prime fresche, senza preparati né semilavorati industriali. Il gelato è arte, e come tale va rispettato e tramandato”.

Le borse di studio saranno assegnate sulla base di criteri di merito scolastico, comportamento e conoscenza delle tecniche di base di gelateria, acquisite anche attraverso i laboratori interni dell’Istituto.

Un percorso che unisce formazione e identità professionale, perfettamente coerente con la mission educativa del “Principi Grimaldi”, da anni punto di riferimento nel settore dell’enogastronomia e dell’ospitalità.

“Questa iniziativa – ha commentato la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Claudia Terranova – rappresenta un ponte tra scuola e mondo del lavoro, ma anche un atto di fiducia verso i nostri giovani. È un modo concreto per valorizzare il talento, la serietà e la passione di chi sceglie di formarsi in un mestiere che racchiude cultura, creatività e tradizione italiana”.

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 17 ottobre 2025, ha approvato all’unanimità l’iniziativa, riconoscendone il valore formativo e umano.

Otto posti che valgono molto più di un premio: sono un investimento sul futuro di ragazzi e ragazze che porteranno avanti l’arte del gelato come simbolo di qualità e autenticità.

