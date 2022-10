Otto furti in altrettante attività commerciali nel giro di un mese a Marina

Ben otto furti in attività commerciali a Marina di Ragusa nel giro di un mese. Si tratta di attività di vario tipo: uffici, ristoranti, bar, panifici, mentre risultano anche altri tentativi per fortuna andati a vuoto. La dinamica è la stessa: i malviventi agiscono quasi sempre in 2, con viso coperto da cappello e mascherina e sempre nelle ore centrali della notte, dalle 2 alle 5 circa, puntando nella maggior parte dei casi ai registratori di cassa ritrovati poi nelle prime ore del mattino da passanti che denunciano il tutto agli organi competenti.



I bottini, spesso, sono di poche decine di euro per non parlare di furti che interessano oggettistica di vario tipo all’interno dei locali commerciali. Sicuramente il danno maggiore riguarda i problemi provocati alle attività, causati dal fatto di dovere accedere all’interno della struttura per consumare il reato.

A darne notizia è il presidente sezionale di ConfCommercio Ragusa, Danilo Tomasi.