Ottimi risultati per la Scherma Modica

Durante il mese di giugno, la Conad Scherma Modica ha affrontato una serie di importanti appuntamenti agonistici riservati alle gare categoria assoluti. Le competizioni si sono svolte tra Piacenza, La Spezia e Brescia, e la squadra modicana ha ottenuto risultati significativi.

In particolare, al Campionato a Squadre di serie A2 di fioretto maschile a Piacenza, il team della Conad Scherma Modica, appena promosso, ha dimostrato grande determinazione nei play-off per la promozione, mantenendo la loro posizione nella serie anche per la prossima stagione. La squadra era composta dai giovani Leonardo Aprile, Matteo Benedetto, Fernando Scalora (under 17) e Francesco Spampinato (under 20), e nonostante la loro giovane età, si sono comportati in modo eccellente senza timori reverenziali nei confronti di squadre più esperte.

Nella fase a gironi preliminare, hanno ottenuto ottimi risultati, vincendo contro il Club Scherma Salerno per 45/15 e il Club Scherma Siracusa per 45/39, subendo una sola sconfitta contro il Circolo Scherma Mestre per 22/45. Come testa di serie numero 6 nel tabellone di diretta, hanno superato gli ottavi di finale battendo la Scherma Monza per 45/44, ma sono stati eliminati nei quarti di finale dal Circolo Mangiarotti Milano per 24/45, mantenendo comunque il sesto posto nella classifica finale.

Anche la squadra di fioretto femminile della Conad Scherma Modica, composta da Simona Di Raimondo, Agnese Maucieri ed Erica Piramide, ha ottenuto buoni risultati nella serie B1. Concludendo all’ottavo posto, hanno garantito la permanenza nella serie anche per la prossima stagione.

Il mese di giugno si concluderà con il Campus “Schermafutura” a Candriai (Trento), organizzato dalla Federazione Italiana Scherma. Tra gli atleti selezionati per questo campus, è presente Ottavia Iacono, una fiorettista modicana che attualmente detiene il titolo di Campionessa Regionale nella categoria allieve fioretto e si posiziona al decimo posto nel ranking italiano della sua categoria. Il campus, riservato ai migliori 16 atleti italiani delle rispettive categorie under 14, ha l’obiettivo di coltivare i giovani talenti che potranno, in futuro, far parte delle squadre nazionali e contribuire al successo della scherma italiana.