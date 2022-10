Osterie d’Italia: una nuova chiocciola per il il ristorante “Cucina e vino” a Ragusa

106 osterie in guida di cui 11 novità e 19 chiocciole: questi i numeri della Sicilia nella nuova edizione di Osterie d’Italia. Torna lo storico sussidiario del mangiarbere all’italiana: disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore, la trentatreesima edizione di Osterie d’Italia racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare.



Quest’anno la Sicilia si arricchisce di tante Chiocciole in alcune delle sue principali città – Palermo, Catania, Messina, Agrigento e una va anche a Ragusa per il ristorante “Cucina e vino” che si prende una nuova chiocciola.

Questo l’elenco completo delle nuove chiocciole:

Ginger People & Food – Agrigento – nuova chiocciola

Terracotta – Agrigento

Nangalarruni – Castelbuono (PA)

Mé Cumpari Turiddu – Catania – nuova chiocciola

Le Macine – Lipari (ME) – nuova chiocciola

Oasi Osteria del Mare – Licata (AG)

Casa & Putia – Messina – nuova chiocciola

4 Archi – Milo (CT)

Andrea – Palazzolo Acreide (SR)

Trattoria del Gallo – Palazzolo Acreide (SR)

Lo Scrigno dei Sapori – Palazzolo Acreide (SR)

Buatta – Palermo – nuova chiocciola

Corona Trattoria – Palermo

Cucina e Vino – Ragusa – nuova chiocciola

Da Luciana – San Piero Patti (ME)

Fratelli Borrello – Sinagra

Latteria Mamma Iabica – Siracusa

Cantina Siciliana – Trapani

Caupona Taverna di Sicilia – Trapani