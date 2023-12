Osate sognare. Un poster per la pace. Oltre cento alunni impegnati nel concorso promosso dal Lions Club Scicli Plaga Iblea

Oltre cento alunni, di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni in forza ai tre istituti di istruzione di primo grado di Scicli, Vittorini, Don Milani e Dantoni, si sono confrontati sul tema della pace realizzando dei poster sulla pace. Arte, creatività, empatia, coinvolgimento in un mix che ha portato a realizzare dei lavori sul tema “Osate sognare”. Non solo sogni ma anche speranze per i tanti ragazzi che conoscono il delicato cammino che li attende nella crescita. Per i giovani un sogno non è solamente un desiderio o una speranza, ma è anche un percorso, un obiettivo o un’ambizione. Per ogni Istituto è stato selezionato un vincitore, che ha partecipato alle selezioni provinciali, insieme agli alunni degli altri Istituti dei comuni iblei. Si tratta di Gabriele Bissi, II A dell’Istituto Dantoni, Sofia Munoz, II A dell’Istituto Don Milani e Miriana Palermo, II C dell’Istituto Vittorini. Premiati anche, nel corso della serata che si è svolta ieri a palazzo Spadaro, sono stati premiati anche i secondi e terzi classificati e sono stati consegnati gli attestati agli oltre 100 alunni che hanno partecipato.

L’obiettivo del Lions Club Scicli Plaga Iblea

“L’obiettivo – dichiara Arturo Morana, socio del Lions Club Scicli Plaga Iblea e coordinatore del progetto – è stato sin da subito quello di dare risalto e valorizzare l’impegno e il talento dei giovani concittadini, che cominciano a vivere le prime esperienze nella comunità. Per dare ancora più solennità alla manifestazione abbiamo chiesto di selezionare le opere dei giovani artisti a una giuria di qualità, composta da importanti figure della scena artistica e culturale cittadina – quali Loredana Amenta, Daniele Assenza, Carmelo Candiano e Giuseppe Pitrolo. Per far sentire ancora più importanti i ragazzi che si sono misurati e confrontati sul tema della pace e su quanto ognuno di noi possa essere attore consapevole per un mondo migliore – continua Morana – abbiamo voluto organizzare una mostra di tutti i disegni, che rimarrà visitabile a Palazzo Spadaro fino al 6 gennaio 2024”. Ed ancora. “Vorremmo ringraziare – aggiunge Eloisa Amarù, presidente del Lions Club Scicli Plaga Iblea – per la loro presenza e per aver collaborato all’iniziativa gli alunni e i loro familiari, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, la giuria di qualità, come anche il Comune di Scicli e gli sponsor. In ultimo dico che l’iniziativa non potrebbe avere avuto successo senza i soci del Lions Club Scicli Plaga Iblea, perché solo insieme si va lontano.