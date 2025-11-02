Ortofrutta del futuro con i robot: a Misterbianco torna Frutech

La Sicilia si prepara a diventare, ancora una volta, il cuore pulsante dell’ortofrutta mediterranea. Dal 27 al 29 novembre 2025, il polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco ospiterà la seconda edizione di Frutech – Mediterranean Fruit & Vegetables Expo, l’appuntamento dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle filiere agroalimentari del Mediterraneo.

Dopo il successo della prima edizione, Frutech cresce e si consolida come punto di riferimento per il settore, attirando produttori, consorzi, aziende tecnologiche e buyer internazionali. Tre giorni di incontri, esposizioni e convegni, che trasformeranno la Sicilia in una vera e propria vetrina internazionale dell’agricoltura del futuro.

“Frutech è una piattaforma di incontro tra operatori e buyer – spiega Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera – pensata per promuovere l’export e l’innovazione di una filiera sempre più sostenibile e competitiva. Ma è anche un luogo di dialogo tra istituzioni, associazioni e aziende che condividono la stessa visione di progresso per il settore agricolo”.

Quest’anno, un ruolo centrale sarà riservato alle tecnologie e alle nuove soluzioni per la produzione: dai sistemi di meccanizzazione agricola agli strumenti digitali per la prevenzione fitosanitaria, passando per le ricerche sulle nuove colture e sugli innesti più resistenti ai cambiamenti climatici.

“Frutech – aggiunge Di Cavolo – vuole raccontare come la Sicilia e il Mediterraneo siano oggi laboratori di innovazione agricola e modelli di sostenibilità per tutto il sistema produttivo nazionale ed europeo”.

Sicilian Fresh, la serata dell’eccellenza siciliana

La grande novità dell’edizione 2025 sarà “Sicilian Fresh”, il gala in programma giovedì 27 novembre alle ore 19:00, organizzato da SiciliaFiera in collaborazione con SGMARKETING. Sarà una serata dedicata al racconto e alla celebrazione delle eccellenze siciliane, un momento di incontro tra produttori, esperti e operatori della distribuzione.

“La filiera siciliana rappresenta una realtà produttiva di primaria importanza nel comparto ortofrutticolo nazionale – spiega Salvo Garipoli, business director di SGMarketing – dagli agrumi al pomodoro, dall’uva alle produzioni orticole fino ad alcune nuove filiere dell’esotico. Creare momenti di confronto serve a generare consapevolezza su quanto di buono è stato fatto e su quanto ancora c’è da costruire”.

Durante la serata interverranno Elisa Macchi, direttrice del CSO Italy, che presenterà un quadro aggiornato dello stato dell’ortofrutta siciliana e delle sue prospettive sui mercati nazionali e internazionali, e Duccio Caccioni, agronomo ed esperto agroalimentare, che offrirà una riflessione sul valore della comunicazione e sul modo in cui le aziende agricole possono raccontarsi al pubblico contemporaneo.

La conclusione sarà affidata a una tavola rotonda TRADE, moderata da SGMarketing, con la partecipazione di rappresentanti della grande distribuzione organizzata e del normal trade, che si confronteranno sul tema “Il valore delle filiere ortofrutticole siciliane a sostegno del mercato che evolve”.

*Premi alle eccellenze con i “Sicilian Fresh and Vegetables Awards”* Durante il gala verranno assegnati anche i Sicilian Fresh and Vegetables Awards, riconoscimenti riservati alle aziende che si sono distinte per innovazione, qualità e capacità di interpretare al meglio i nuovi orientamenti del mercato.

Una giuria di esperti – composta da giornalisti, manager del marketing, professori universitari e specialisti della qualità – selezionerà cinque realtà virtuose del comparto ortofrutticolo siciliano e dei servizi collegati.

“Frutech è un’occasione strategica per mettere in contatto il mondo della produzione con quello della distribuzione – sottolinea Saro Sallemi, direttore commerciale della manifestazione –. È un luogo in cui si creano opportunità reali di crescita per le imprese e in cui si valorizza chi crede nel proprio territorio”.

Dal 27 al 29 novembre, la Sicilia tornerà dunque a essere protagonista del Mediterraneo, portando al centro della scena la sua vocazione agricola, la capacità innovativa e il talento imprenditoriale di chi ogni giorno lavora per costruire un futuro sostenibile e competitivo per l’ortofrutta italiana.

Frutech 2025 non sarà solo una fiera: sarà il racconto di un’isola che guarda avanti, capace di coniugare tradizione e tecnologia, qualità e visione, per confermarsi laboratorio d’eccellenza del made in Italy agroalimentare.



