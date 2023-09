Oro per Savita Russo ai Campionati europei junior 2023 in corso in Olanda

Un “oro” che fa sognare. Un giorno indimenticabile per Savita Russo che, gareggiando nella categoria 63 kg, ha conquistato oggi il più alto gradino del podio ai Campionati Europei Junior 2023 di judo in svolgimento in Olanda. Già protagonista assoluta, nel day-1 dei campionati, con due ori per Giulia Carnà e Veronica Toniolo, un argento per Sofia Mazzola ed un bronzo per Giulia Ghiglione, oggi, nel day-2, la selezione azzurra si è confermata assoluta protagonista conquistando altre due medaglie d’oro e consolidando la prima posizione nel medagliere della manifestazione con un bottino di 6 podi complessivi (4-1-1).

La diciottenne siciliana Savita Russo, atleta della Ecodep Koizumi judo di Scicli allenata dall’esperto Maurizio Pelligra, prima nella categoria 63 kg.

Al debutto assoluto in un grande evento internazionale a livello juniores, l’atleta ragusana sciclitana d’adozione, già bronzo l’anno scorso ai Mondiali Cadetti nei 57 kg, ha sfoderato tutto il suo talento sul tatami olandese dello Sportcampus Zuiderpark di Den Haag, imponendosi per punteggio tecnico sull’austriaca Lisa Tretnjak (ippon), sulla ceca Anna Skalska (waza-ari) ed in semifinale sulla croata Nina Simic (ippon). La cronaca della gara di oggi racconta come l’azzurra, classe 2005, in finale ha trovato la favorita numero 1 del ranking mondiale juniores Melkia Auchecorne; resistendo nei primi minuti al forcing della transalpina, poi ha fatto la differenza nel Golden Score con una lunga serie di attacchi che hanno cambiato l’inerzia dell’incontro. Stremata, la 19enne francese ha perso lucidità commettendo qualche errore e, rimediando il terzo shido per falso attacco, ha consegnato la vittoria a Savita Russo per hansoku make. Sempre nella categoria dei 63 kg, l’altra italiana in gara, Antonietta Palumbo, è uscita di scena al secondo turno contro la croata Simic.