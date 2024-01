Ordine pubblico in centro a Ragusa: inaugurato presidio della Polizia Municipale

Un contrasto alla delinquenza e alla micro-criminalità e un impegno per incrementare la sicurezza pubblica. Oggi pomeriggio è stato inaugurato con grande partecipazione il nuovo presidio della Polizia Municipale in centro storico a Ragusa, e più esattamente in Piazza San Giovanni. Questa apertura assume particolare rilevanza, considerando i problemi di ordine pubblico che hanno caratterizzato la città nei mesi scorsi e più in generale negli ultimi anni con anche risse proprio in piazza.

La cerimonia di apertura ufficiale, avvenuta alle 18:00, ha visto la partecipazione attiva di numerosi cittadini, rappresentanti delle istituzioni locali e membri delle forze dell’ordine. Il presidio, situato in una parte dei nei locali che utilizzati per l’ufficio turistico di Piazza San Giovanni, rappresenta una risposta diretta rispetto alla sicurezza del centro storico di Ragusa.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, hanno guidato la cerimonia, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel garantire un ambiente sicuro per i residenti e i visitatori. La scelta di istituire il presidio in questa posizione strategica è il risultato di un approccio mirato a risolvere specifici problemi di ordine pubblico.

Durante l’inaugurazione è stato evidenziato il ruolo fondamentale del presidio nel ridurre tali problematiche. La sua collocazione nel cuore del centro storico permetterà alle forze dell’ordine di intervenire con maggiore tempestività, prevenendo situazioni di emergenza e garantendo una presenza costante.

La presenza del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e del questore Vincenzo Trombadore, ha ulteriormente sottolineato la collaborazione tra le autorità locali e le forze dell’ordine per affrontare concretamente le sfide legate alla sicurezza pubblica. Sono intervenuti il comandante della Polizia Locale, Maurizio Cannavò e il vescovo mons. Giuseppe La Placa.

Il presidio in centro storico non solo rappresenta una risposta diretta ai recenti problemi di ordine pubblico ma simboleggia anche un impegno continuo per costruire una comunità più sicura e protetta. La sua apertura è un passo concreto, almeno questa è la speranza, verso il ripristino della sicurezza e della tranquillità, promuovendo un ambiente in cui i cittadini possono sentirsi al sicuro e i visitatori possono godere appieno delle bellezze della città.