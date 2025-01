Ordine pubblico e movida a Scicli, tolleranza zero: ordinanza e controlli. Multe salate per i trasgressori

Tolleranza zero per chi mette in pericolo la sicurezza e il decoro cittadino. Il Comune di Scicli ha adottato una serie di misure sulla movida cittadina per garantire la sicurezza e il decoro urbano a partire da questo fine settimana.

Nuova ordinanza sul vetro

Il sindaco Mario Marino ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro, il consumo, deposito, abbandono e dispersione di contenitori di vetro su suolo pubblico e la vendita per asporto di bevande in vetro. Gli esercenti dovranno fornire ai clienti bicchieri e contenitori biodegradabili come alternativa. Le violazioni dell’ordinanza comportano sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 500 euro.

Prevenzione di episodi criminosi

In risposta ai recenti atti di vandalismo e teppismo urbano, il sindaco ha incontrato a Ragusa il Colonnello Carmine Rosciano, Comandante provinciale dei Carabinieri. Durante il confronto, sono stati concordati servizi mirati di controllo per prevenire episodi criminosi e maggiori pattugliamenti da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale, con agenti che opereranno a piedi nel centro storico.

Obiettivi della stretta

Queste misure mirano a ridurre comportamenti antisociali legati alla movida, prevenire danni al patrimonio pubblico e privato e migliorare il senso di sicurezza tra cittadini e visitatori.

