Ordine degli Ingegneri di Ragusa: insediato il nuovo Consiglio Direttivo 2026-2030

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Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ragusa per il mandato 2026-2030. Un passaggio istituzionale che segna l’avvio di una nuova fase per la categoria professionale sul territorio ibleo, all’insegna della continuità e del rinnovamento.

Alla guida del nuovo Consiglio è stato eletto l’ingegnere Giovanni Bellomia, che ricoprirà il ruolo di presidente per il prossimo quadriennio.

La nuova squadra dirigenziale

Il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente: Ing. Giovanni Bellomia

Vicepresidente: Ing. Marianna Tomasi

Segretaria: Ing. Valentina Presti

Tesoriere: Ing. Daniele Criscione

Consiglieri:

Ing. Alfio Cavallaro

Ing. Maurizio Orazio Cilia

Ing. Vincenzo Giuseppe Di Martino

Ing. Marta Fe

Ing. Simona Incatasciato

Ing. Giancarlo Licitra

Ing. Carmelo Mezzasalma

Il nuovo assetto guiderà l’Ordine degli Ingegneri di Ragusa fino al 2030, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della categoria nei processi di sviluppo territoriale, innovazione e transizione tecnologica.

Continuità e rappresentanza per la professione

L’insediamento del nuovo Consiglio arriva in un momento particolarmente significativo per il settore tecnico e ingegneristico, chiamato a confrontarsi con le sfide legate alla digitalizzazione, alla sostenibilità ambientale e alla crescita infrastrutturale del territorio.

Il mandato 2026-2030 punta a consolidare il dialogo con le istituzioni locali e regionali, valorizzando al tempo stesso le competenze professionali degli iscritti e il contributo degli ingegneri allo sviluppo economico e sociale della provincia.

Un ruolo strategico per il territorio ibleo

L’Ordine degli Ingegneri rappresenta da sempre un punto di riferimento tecnico e scientifico per la provincia di Ragusa, con un ruolo centrale nei settori dell’edilizia, delle infrastrutture, dell’energia e della pianificazione urbana.

La nuova governance sarà chiamata a promuovere formazione continua, innovazione e aggiornamento professionale, rafforzando il legame tra mondo tecnico, imprese e pubblica amministrazione.

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