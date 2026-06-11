Maturità 2026: in Sicilia 44.325 studenti sono pronti per l’esame di Stato. A Ragusa i maturandi sono 2.775

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In Sicilia sono 44.325 gli studenti che affronteranno l’esame di Maturità per l’anno scolastico 2025/2026. La prima prova scritta di Italiano è in programma per giovedì 18 giugno e darà ufficialmente il via alla sessione d’esame che coinvolgerà migliaia di giovani siciliani.

Il dato, diffuso dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, conferma una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno, con una lieve flessione dello 0,21%.

Ragusa, 2.775 studenti verso la Maturità

In provincia di Ragusa saranno 2.775 i maturandi pronti a sostenere l’esame di Stato. Un dato in crescita rispetto al precedente anno scolastico, che conferma il ruolo centrale del territorio ibleo nel panorama scolastico regionale.

Gli studenti ragusani si preparano ad affrontare un percorso articolato che culminerà con la prima prova scritta, seguita dalla seconda prova e dai colloqui orali multidisciplinari.

Sicilia: licei in testa tra gli indirizzi

A livello regionale, la maggior parte dei 44.325 candidati frequenta i licei, che rappresentano il 54% del totale con 24.161 studenti. Seguono gli istituti tecnici con il 30% (13.269 studenti) e gli istituti professionali con il 16% (6.895 studenti).

Le scuole statali contano 41.839 maturandi, mentre le paritarie registrano 2.486 studenti.

Commissioni d’esame e organizzazione

In Sicilia saranno attive 1.270 commissioni d’esame, leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Ogni commissione sarà composta da commissari interni ed esterni e presieduta da un presidente esterno.

La seconda prova scritta è fissata per il 19 giugno, mentre per alcuni indirizzi specifici sono previste ulteriori prove. Il percorso si concluderà con i colloqui orali multidisciplinari.

Ragusa tra le province siciliane

Nel quadro regionale, Ragusa si colloca tra le province con numeri medio-alti di maturandi, insieme a Siracusa e Caltanissetta. In Sicilia restano in testa Palermo e Catania, seguite da Messina, Trapani e Agrigento.

Per la provincia iblea, la Maturità rappresenta ogni anno un momento centrale per migliaia di famiglie e per l’intero sistema scolastico locale.

Gli indirizzi più scelti

Tra i licei, lo scientifico si conferma il più frequentato, seguito da classico, scienze umane e linguistico. Anche negli istituti tecnici si registra una forte presenza degli indirizzi economici e informatici, mentre nei professionali domina il settore dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera.

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