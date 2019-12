Ordinanza sindaco Ragusa per Capodanno: ecco tutte le limitazioni su piazza San Giovanni. Vietati anche i botti - Ragusa Oggi

Ordinanza sindaco Ragusa per Capodanno: ecco tutte le limitazioni su piazza San Giovanni. Vietati anche i botti

Emanata un’ordinanza per la regolamentazione del Capodanno 2020 in materia di pubblica sicurezza e viabilità. In particolare il documento, che sarà pubblicato sul sito dell’Ente nella giornata di domani, prevede che è vietato in piazza San Giovanni e vie limitrofe, dalle ore 20.00 del giorno 31 dicembre 2019 alle ore 8:00 del giorno 1

gennaio 2020:

a) il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;

b) a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: “la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di carta”.

È consentito il consumo all’interno dei pubblici esercizi.

È previsto altresì il seguente Piano di viabilità: dalle ore 21,00 del 31/12/2019 sino alle ore 8,00 del 01/01/2020:

divieto transito veicolare in C.so Vittorio Veneto, tratto compreso tra via S. Vito-via M. Leggio (ad eccezione residenti); divieto transito veicolare in via Rapisardi, tratto compreso tra via S.Anna/Via Ecce Homo; divieto transito veicolare in c.so Italia, tratto compreso via S.Vito/via Roma.

È, comunque, consentito l’accesso al parcheggio di c.so Italia.

Inoltre è vietato l’utilizzo di infiammabili, armi, artifizi pirotecnici e/o petardi, dalle ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2019 alle ore 8:00 del giorno 1 gennaio 2020.

Nello specifico in tutto il territorio comunale, nelle le strade, nelle piazze e nei cortili condominiali vige il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ivi compreso bombolette al peperoncino.

“Come anticipato, -dichiara il Sindaco Peppe Cassì- oggi ho emanato l’ordinanza per regolamentare il nostro Capodanno: è vietato l’utilizzo di contenitori di vetro e lattine in Piazza San Giovanni e vie limitrofe, è previsto un apposito piano di mobilità ed è vietato l’utilizzo di botti, petardi, infiammabili e bombolette al peperoncino in tutte le piazze, le strade e i cortili condominiali.

A proposito di botti, alcune raccomandazioni di buon senso: se proprio volete utilizzare petardi ed esplosivi in luoghi privati, abbiate cura di acquistarli esclusivamente attraverso rivenditori autorizzati, assicurandovi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico; accendeteli quindi in zone isolate, lontane da aree a rischio incendio e da luoghi in cui è opportuno tutelare la serenità di persone anziane, malate, bambini e animali.

Non affidate petardi ai minori e non raccogliete quelli apparentemente inesplosi.”