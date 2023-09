Ordigno bellico ritrovato nelle campagne modicane: l’area è stata bonificata

E’ stato trovato e fatto brillare un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale nelle campagne modicane. I Carabinieri, in collaborazione con il 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo e il supporto della Croce Rossa Italiana, hanno provveduto alla bonifica del residuo bellico risalente alla Seconda Guerra mondiale, ritrovato in un uliveto in contrada Ciacero Cappuzzello Donna Raimonda, in una zona distante dalle abitazioni. Era stato il proprietario del terreno ad avvisare i carabinieri.

L’ORDIGNO

Attivate le procedure di sicurezza, gli artificieri hanno scoperto che si trattava di un ordigno bellico inesploso, un accenditore del tipo utilizzato per le mine anticarro MK5 inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ancora carico e pericoloso.

La Prefettura di Ragusa ha avviato una procedura di bonifica dell’area sotto la supervisione dell’organo di coordinamento. Il personale specializzato del 4° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito ha condotto con successo le operazioni di bonifica senza causare danni a persone o cose e garantendo la completa sicurezza dell’area.