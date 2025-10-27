Orario invernale Castello di Donnafugata: visite dal martedì alla domenica

A partire da martedì 28 ottobre 2025, il Castello di Donnafugata osserverà il nuovo orario invernale, per permettere ai visitatori di scoprire le meraviglie storiche e artistiche della residenza nobiliare in tutta tranquillità.

Il castello sarà aperto dal martedì alla domenica, mentre il lunedì sarà giorno di chiusura settimanale.

Orari dettagliati delle visite

I visitatori potranno accedere secondo il seguente calendario: orario mattutino: dalle 9:00 alle 13:00, orario pomeridiano: dalle 14:00 alle 16:00 (ultimo orario di chiusura cassa)

Le visite potranno essere completate entro e non oltre le 16:45, consentendo ai turisti di ammirare con calma le sale storiche, i giardini e le sale espositive del castello.

Perché visitare il Castello di Donnafugata in inverno

Il Castello di Donnafugata rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della provincia di Ragusa, grazie ai suoi affreschi, arredamenti d’epoca e ai suggestivi giardini all’italiana. L’inverno è il periodo ideale per una visita più tranquilla, senza la ressa estiva, e per apprezzare la bellezza architettonica del complesso storico.

Consigli per i visitatori

Arrivare almeno 30 minuti prima della chiusura della cassa per completare la visita. Prenotare eventualmente visite guidate, per approfondire la storia del castello e delle famiglie nobiliari che lo hanno abitato. Fotografare gli interni e i giardini: un’occasione perfetta per foto suggestive anche durante la stagione invernale.

