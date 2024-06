Operazione “Strade Sicure” in Sicilia: i “Lancieri Di Aosta” cedono il comando del Raggruppamento al 6° reggimento bersaglieri

Ha avuto luogo nella caserma “Gen. A. Cascino” di Palermo l’avvicendamento al Raggruppamento “Sicilia” dell’Operazione “Strade Sicure”. Dopo mesi di intense attività operative, il Reggimento “Lancieri d’Aosta”, comandato dal Colonnello Lorenzo Mangia, ha ceduto il comando al 6° Reggimento bersaglieri, guidato dal Colonnello Michelangelo Genchi.

Cerimonia di avvicendamento

Il passaggio di consegne è stato formalizzato durante un’office call dal Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Angelo Michele Ristuccia. Il Generale Ristuccia è stato presente in Sicilia per un ciclo di visite istituzionali ai reparti dell’isola e ad alcuni siti dell’Operazione “Strade Sicure”.

Attività del raggruppamento “Sicilia”

Il raggruppamento, composto da personale in forza ai Reggimenti della Brigata “Aosta”, ha operato nei mesi scorsi in tutti i capoluoghi di provincia, sull’isola di Lampedusa e nelle principali località siciliane. Le attività svolte includevano:

Vigilanza ai siti sensibili: controllo e protezione di aree critiche e infrastrutture strategiche.

Attività congiunte con le Forze dell’Ordine: collaborazione per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Incremento della presenza dei militari: istituzione di nuovi servizi di vigilanza aggiuntivi, coordinati con le autorità prefettizie e le questure.

Dichiarazioni del Generale Ristuccia

Il Generale Ristuccia ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Colonnello Mangia e dai militari del Raggruppamento “Sicilia”, riconoscendo il loro impegno nel garantire la sicurezza del territorio. Inoltre, ha rivolto un augurio al Colonnello Genchi per il compito che lo attende, specialmente in un periodo delicato come quello estivo.

© Riproduzione riservata