Operazione antidroga, le dichiarazioni di Leontini e Ammatuna: “Grazie alle forze dell’ordine”. Parla il procuratore Puleio. VIDEO

In merito all’importate operazione antidroga che si è svolta stamani fra Ispica e Pozzallo, i due sindaci della città esprimono profonda gratitudine alle forze dell’ordine.

Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna:

“La giornata è iniziata bene, sono quelle operazioni che avvicinano i cittadini alle istituzione. Da tempo nella nostra città si notavano piccole bande di persone losche che erano dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Da oggi lavoreremo meglio ma soprattutto i cittadini saranno più tranquilli, avranno la certezza che qualcuno, nello specifico i carabinieri, ha lavorato per loro e sta lavorando per loro. E’ un’operazione che rappresenta non solo un momento di repressione ma anche un deterrente formidabile per fare capire e comprendere a queste bande che non si può scherzare con lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Siamo tutti contenti dell’operazione dei carabinieri soprattutto a tutela dei nostri giovani. Oggi lavorerò meglio, con più entusiasmo”.

Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini:

“Soddisfazione e compiacimento per l’azione vigile, attenta e determinante dei carabinieri. Abbiamo sempre sollecitato le forze dell’ordine sulla tutela del nostro territorio. Siamo contenti che queste abbiano accolto le nostre sollecitazioni operando già per conto loro perchè, alla luce di questa operazione, è evidente che già erano presenti nella realtà della nostra città già da quando noi li sollecitavamo. Avevano ragione ad agire in silenzio e senza clamori per ottenere il successo di questi arresti”.

Contributo video: Giada Drocker

