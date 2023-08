Onorata Società: la band ragusana si divide ma tornerà a fine anno con una nuova formazione. Ecco cosa è successo

Quest’estate, la band ragusana Onorata Società ha preso una pausa inaspettata a causa di circostanze al di là del loro controllo. Purtroppo, alcuni membri del gruppo hanno deciso, per varie ragioni personali, di abbandonare il progetto che ha caratterizzato quasi vent’anni di musica e passione.

Nonostante questa separazione, la band Onorata Società non ha intenzione di arrendersi. Attraverso i propri canali sui social media, la band ha rassicurato i suoi estimatori che sta già lavorando duramente per formare una nuova line-up entro la fine dell’anno. L’energia, lo spirito e la voglia di fare “casino” che hanno contraddistinto gli Onorata finora rimangono intatti, promettendo un nuovo inizio carico di entusiasmo.

Questo il messaggio diffuso sui social: “Come avrete intuito, questa estate ci siamo presi una pausa per cause di forza maggiore. alcuni membri del gruppo hanno deciso, per varie ragioni che rispettiamo, di defilarsi e di non far parte più del progetto quasi ventennale di “Onorata Società”. stiamo già lavorando con la nuova formazione, per essere pronti entro la fine dell’anno. rassicuriamo i ns. estimatori che lo spirito e la voglia di far casino degli Onorata rimane intatta e che rimarremo fedeli alla nostra “anima animale”. a presto “

Gli Onorata Società hanno sempre rappresentato un’entità musicale unica nella scena ragusana e oltre. La loro “anima animale” ha conquistato i cuori del pubblico, trasmettendo energia e passione ad ogni esibizione. Proprio per questo motivo, i fan possono stare tranquilli: nonostante i cambiamenti avvenuti all’interno della band, l’essenza stessa che li ha resi speciali continuerà a brillare nella loro musica.

La decisione di fermarsi questa estate è stata presa con grande rispetto per coloro che hanno scelto di defilarsi dal progetto. Ogni artista ha il diritto di intraprendere i propri percorsi personali, e gli Onorata Società hanno dimostrato maturità nel comprendere e accettare tale scelta. Ma allo stesso tempo, la band ha deciso di non abbandonare il cammino che hanno tracciato insieme, ma di proseguirlo con una nuova formazione.

Questo momento di pausa rappresenta una fase di transizione per gli Onorata Società, ma anche un’opportunità per rigenerarsi e crescere come gruppo. La band ha sempre dimostrato una grande coesione e determinazione nel perseguire la propria visione musicale, e non c’è dubbio che questa nuova sfida sarà affrontata con lo stesso spirito.

Gli estimatori degli Onorata Società possono quindi aspettarsi un ritorno in grande stile, con una nuova formazione che porterà avanti l’eredità della band. Sarà interessante vedere come questa rinascita si tradurrà nella loro musica e nelle loro performance, mantenendo viva l’energia che li ha resi amati dalla loro fanbase.