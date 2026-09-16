Omicidio Ottaviano, iniziato il processo: primi testi in aula il 6 ottobre

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ll 6 ottobre verranno sentiti i primi testi dell’accusa. È iniziato ierii con le eccezioni preliminari e le richieste di prova, il processo che vede imputati Giovanni Agosta, 44 anni e il 27enne Antonino Morana (il primo difeso dagli avvocati Francesco Villardita e Daniela Coria, il secondo dall’avvocato Edoardo Cappello). Rispondono del reato di omicidio aggravato in concorso e violazione di domicilio aggravata.

Si tratta dell’omicidio del 42enne Giuseppe Ottaviano che, secondo le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, dei militari della Tenenza di Scicli e dei tecnici del Ris di Messina – sarebbe stato ucciso perché insisteva nel voler riprendere la relazione con la sua ex, all’epoca del delitto compagna di Agosta. I due imputati per le risultanze raccolte dalla Procura di Ragusa (in aula a rappresentare la pubblica accusa c’era il procuratore capo Francesco Puleio), dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi nei dintorni della casa di Ottaviano, si sarebbero introdotti in casa nella notte tra l’11 e il 12 maggio 2024, aggredendo l’uomo che, in condizioni psicofisiche rese estremamente fragili dalla assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, non sarebbe stato in grado di difendersi, e sarebbe deceduto a seguito delle percosse subìte.

Ieri le difese hanno chiesto alla Corte una perizia antropometrica (per valutare la riconoscibilità degli imputati nelle figure riprese dalle telecamere di videosorveglianza nel corso dei sopralluoghi che hanno preceduto il delitto) e la Corte si è riservata. Nella prossima udienza programmata per il 6 ottobre verrà conferito incarico a perito per trascrivere le intercettazioni e verranno sentiti i primi testi dell’accusa. La sorella e la madre di Ottaviano, si sono costituite parte civile attraverso gli avvocati Daniele Scrofani e Luigi Piccione.

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