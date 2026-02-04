Omicidio Ottaviano, i RIS tornano nella casa di via Manenti: l’inchiesta non è chiusa

I militari del reparto speciale investigativo sono tornati oggi nell’abitazione di via Manenti dove il 12 maggio del 2024 è stato trovato privo di vita il quarantenne sciclitano Peppe Ottaviano, celibe e dottore in legge, che viveva assieme alla madre. Un’ulteriore attività di indagine, quella dei carabinieri, per arricchire il già complesso quadro investigativo che accompagna questo triste episodio e che ha già portato in carcere, nei primi giorni dello scorso mese di novembre, un 43enne sciclitano con l’accusa di omicidio volontario aggravato dopo l’emissione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica. Alla base dell’omicidio ci sarebbero motivi passionali: questo quanto da una prima ipotesi si sia appurato visto che nel luogo del delitto non mancherebbe nulla, né oggetti di arredi e né oggetti personali. Il proseguo dell’attività dei rilievi sul luogo del delitto fa ipotizzare che l’indagine non sarebbe conclusa.

© Riproduzione riservata