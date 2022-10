Omicidio durante una lite condominiale. A Catania è caccia all’attentatore

Un uomo di 46 anni è stato ucciso oggi pomeriggio a Catania con diversi colpi d'arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un anziano vicino di casa al culmine di una lite. Per la vittima non c'è stato nulla da fare: il 46 enne è morto subito dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola. L'attentatore si è dato alla fuga e in questo momento e braccato dalle volanti della polizia. L'omicidio è avvenuto in via Carrubbella, una strada al confine con il comune di Gravina. Sul posto è intervenuta la scientifica.







Da quanto si apprende la vittima è Samuele Giuseppe Nizzari e sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. A sparare sarebbe stato un vicino di casa attualmente ricercato.