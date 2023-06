Omaggio a monsignor Biagio Mezzasalma. Sacerdote acatese, fu vicario generale a Siracusa e salvò il paese dal bombardamento

Omaggio a monsignor Biagio Mezzasalma, sacerdote acatese, figura eminente della chiesa di Siracusa.

Nell’82° anniversario dell’ordinazione sacerdotale è stata organizzata una mostra di libri, paramenti e oggetti sacri che sono appartenuti al sacerdote, rimasto nella memoria e nel cuore di tutti gli acatesi.

Monsignor Biagio Mezzasalma era nato nel 1918, nell’anno in cui l’Italia concludeva il primo conflitto mondiale. Entrò in seminario a Siracusa (in quegli anni, la diocesi di Ragusa non c’era ancora e i futuri sacerdoti studiavano nel seminario di Siracusa.

Fu così anche per il giovane Biagio che, ordinato sacerdote nel 1941, a 23 anni, continuò a vivere e ad operare nella città di Siracusa, ricoprendo numerosi importanti incarichi.

Fu anche cappellano militare e negli anni della seconda guerra mondiale, giovane sacerdote, si rese protagonista di un episodio memorabile, poichè non esitò a recarsi presso le linee degli alleati per far cessare il bombardamento su Acate, spiegando che i tedeschi erano già andati via e che quelle bombe rischiavano di spazzare via un paese inerme.

Fu liturgista e docente di Storia della Chiesa, di latino e di greco, fu rettore del seminario e vicario generale della Diocesi, nel periodo in cui era vescovo monsignor Calogero Lauricella.

Negli ultimi anni della sua vita tornò ad Acate, dove è morto nel 2007 e dove è sepolto.

I libri di monsignor Mezzasalma e i libri della sua famiglia sono stati donati alla Fondazione Maria Giovanna Baglieri, che da domani pomeriggio ospita una mostra dedicata al prelato acatese.

La mostra sarà inaugurata domani alla presenza del neo sindaco Gianfranco Fidone, del parroco, don Mario Cascone con don Vincenzo Guastella e la stessa presidente della Fondazione, Maria Giovanna Baglieri, anch’essa parente del sacerdote. Presente anche il nipote, maestro Pietro Mezzasalma.

La mostra rimarrà aperta fino all’1 luglio.