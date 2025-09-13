Omaggio a Johann Sebastian Bach nella chiesa Madonna del Carmine a Scicli

Prosegue il festival “InCanto Barocco 2025” con l’appuntamento di domani sera alle 20 a Scicli per celebrare i 340 anni dalla nascita di Johann Sebastian Bach, grande compositore tedesco del periodo barocco. Per la prima volta in assoluto il festival entra nella chiesa del Carmine, sita nella piazza omonima, e nell’unica navata che la compone si potrà ascoltare la musica del compositore tedesco. Ad eseguirla il quartetto composto da Enrico Luca, flauto traversiere, Teresa Lombardo, violino, Ramashanty Cappello, violoncello, Luca Ambrosio, clavicembalo). L’evento musicale oltre che essere nella scaletta di “Incanto Barocco 2025” è anche inserito nel circuito degli eventi italiani dedicati a Bach grazie al protocollo d’intesa tra InCanto Barocco Festival e la Società Bachiana Italiana.





© Riproduzione riservata