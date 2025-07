Omaggio a Camilleri: Olivia Sellerio porta in tour le “Canzoni per Montalbano”, un appuntamento anche al Castello di Donnafugata

Un viaggio musicale tra memoria, letteratura e identità siciliana per celebrare i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri.

Olivia Sellerio, cantautrice palermitana e voce inconfondibile del “Commissario Montalbano”, torna sul palco con il progetto “Zara Zabara – Canzoni per Montalbano”, in un tour-evento che attraversa la Sicilia toccando cinque luoghi iconici, dal 17 luglio al 7 settembre 2025.

Il tour è parte delle celebrazioni ufficiali per il centenario della nascita del Maestro di Vigata, Andrea Camilleri (1925–2025), e riunisce in un unico concerto tutte le canzoni scritte, interpretate e arrangiate da Sellerio per le serie “Il Commissario Montalbano” e “Il Giovane Montalbano”, insieme a brani inediti e altre gemme musicali ispirate all’universo camilleriano.

Cinque tappe, un solo filo narrativo: la Sicilia di Camilleri

17 luglio | Teatro Panoramico dei Templi, Agrigento

25 luglio | Baglio di Stefano, Gibellina

8 agosto | Castello di Donnafugata, Ragusa

5 settembre | Teatro Greco, Taormina

7 settembre | Villa Romana, Realmonte

In autunno e per tutto il 2026 il progetto proseguirà con nuove date e una rinnovata veste orchestrale.

Un racconto in musica, dalla Vigata immaginaria al cuore del Mediterraneo

Il concerto non è solo una raccolta musicale, ma un racconto di Sicilia attraverso le emozioni: da “U scrusciu d’u mari”, struggente omaggio a Camilleri scritto da Sellerio nel 2020, al brano “Latri di passu”, nato da una poesia donata vent’anni fa dall’autore stesso, che diventa musica per parlare di tradimenti, amicizie spezzate e umanità.

Ad accompagnare Olivia Sellerio, un quintetto raffinato che intreccia archi, chitarre e suoni elettronici in un tappeto sonoro che mescola jazz, tradizione colta e suggestioni etniche. Un impasto sonoro che restituisce l’anima poliedrica della Sicilia: tra Africa e Atlantico, folklore e cantautorato, narrativa e denuncia.

In arrivo anche un album orchestrale

Il progetto si arricchirà con una rilettura orchestrale firmata da Pietro Leveratto, in collaborazione con l’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group di Palermo. I concerti al Real Teatro di Santa Cecilia saranno anche occasione per registrare un nuovo album, che restituirà in chiave sinfonica tutta la profondità poetica del repertorio.

© Riproduzione riservata