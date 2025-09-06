Home / Eventi

Omaggio a Bach, Händel e Scarlatti questa domenica sera a Scicli

06 Set 2025 18:52


In programma il secondo appuntamento del festival InCanto Barocco 2025. Il concerto domani sera nella chiesa di San Bartolomeo con inizio alle 20. Omaggio a tre giganti della musica barocca come Bach, Händel e Scarlatti in occasione del loro 340° anniversario della nascita. Attesa l’esibizione di due grandi artisti come Chiara Rebaudo, soprano, e Sebastiano Cristaldi, clavicembalo.


© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it