Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce […]
Omaggio a Bach, Händel e Scarlatti questa domenica sera a Scicli
06 Set 2025 18:52
In programma il secondo appuntamento del festival InCanto Barocco 2025. Il concerto domani sera nella chiesa di San Bartolomeo con inizio alle 20. Omaggio a tre giganti della musica barocca come Bach, Händel e Scarlatti in occasione del loro 340° anniversario della nascita. Attesa l’esibizione di due grandi artisti come Chiara Rebaudo, soprano, e Sebastiano Cristaldi, clavicembalo.
