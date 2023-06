Olympia Basket Comiso conferma direttore sportivo e staff tecnico per il prossimo campionato

L’Olympia Basket Comiso ha deciso di confermare Giovanni Pace come direttore sportivo, Massimiliano Farruggio come allenatore e Alessandro D’Iapico come assistente allenatore per la prossima stagione sportiva. Questo trio ha recentemente guidato la squadra alla vittoria del Campionato di Serie C Silver, motivo per cui il consiglio direttivo della società non ha avuto dubbi nel rinnovare la fiducia in loro.

Nonostante la giovane età, Giovanni Pace ha dimostrato una buona conoscenza del mondo della pallacanestro. Nella scorsa stagione è stato in grado di creare una squadra competitiva con un budget limitato. Essendo egli stesso un prodotto dell’Olympia Basket, ha abbracciato appieno le direttive della società nel promuovere lo sviluppo del basket a Comiso, concentrandosi principalmente sulla gestione del settore giovanile e investendo in risorse umane e sportive di qualità.

Massimiliano Farruggio e Alessandro D’Iapico hanno svolto un ruolo fondamentale nel successo della squadra e sono stati punti di riferimento per i giocatori. Il loro rapporto è stato esemplare e hanno diffuso energia positiva e fiducia nello spogliatoio, contribuendo al successo complessivo.

Giovanni Pace, Massimiliano Farruggio ed Alessandro D’Iapico si sono dichiarati entusiasti della riconferma e hanno ringraziato la società per questa scelta. Il direttore sportivo, in particolare, ha delineato le linee guida del suo mandato confermato, che prevede un progetto che abbraccia sia la prima squadra che il settore giovanile. Sono stati fatti diversi investimenti su vari fronti, alimentando le speranze di un futuro promettente. L’obiettivo è formare una squadra di prima categoria e offrire alla città un campionato degno di nota, sfruttando l’entusiasmo dei risultati già ottenuti.

Per quanto riguarda il settore giovanile, si mira a promuovere un’attività agonistica coinvolgendo i giovani giocatori e avvalendosi di allenatori esperti che possano offrire competenza e formazione. Saranno introdotte importanti novità all’interno del settore giovanile e si cercherà di consentire ai ragazzi di giocare nelle serie che corrispondono al loro livello, in modo da favorire la loro crescita a lungo termine.