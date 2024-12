Oltre 339 kg di fuochi d’artificio illegali sequestrati dalla GdF

Oltre 330 kg di fuochi d’artificio detenuti illegalmente sono stati sequestrati dai finanzieri di Ragusa durante un’importante operazione sui controlli legati alle festività di fine anno.

Il materiale sequestrato

In un’abitazione privata di Scicli, sono state sequestrate 164 batterie di fuochi con oltre 51 kg di massa attiva, per un peso totale di 339 kg.

Il materiale era detenuto senza le necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alle normative vigenti. Il sequestro è stato eseguito dalla Compagnia di Modica, che ha immediatamente trasferito gli esplosivi in un deposito autorizzato. Al termine dell’operazione, un cittadino italiano è stato denunciato per il reato di omessa denuncia di sostanze espodenti.

