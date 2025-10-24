Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Oltre 250 kg di pesce senza documentazione a Pozzallo: sequestro e sanzione da 1.500 euro
24 Ott 2025 09:14
Pesce non tracciato sequestrato al porto di Pozzallo. I controlli sono stati effettuati dalla Capitaneria di Porto all’interno dell’area portuale, concentrando l’attenzione sui mezzi impiegati per il trasporto di prodotti ittici.
Durante i controlli, i militari hanno individuato un soggetto intento a trasportare circa 250 chilogrammi di pesce privi della documentazione di tracciabilità, requisito fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore finale.
Al termine delle verifiche, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro.
Dopo l’intervento del personale veterinario, parte del pescato è stata dichiarata non idonea al consumo umano e avviata allo smaltimento, mentre la quantità restante – giudicata idonea – sarà donata in beneficenza ad associazioni locali con finalità sociali.
© Riproduzione riservata