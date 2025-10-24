Oltre 250 kg di pesce senza documentazione a Pozzallo: sequestro e sanzione da 1.500 euro

Pesce non tracciato sequestrato al porto di Pozzallo. I controlli sono stati effettuati dalla Capitaneria di Porto all’interno dell’area portuale, concentrando l’attenzione sui mezzi impiegati per il trasporto di prodotti ittici.

Durante i controlli, i militari hanno individuato un soggetto intento a trasportare circa 250 chilogrammi di pesce privi della documentazione di tracciabilità, requisito fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore finale.

Al termine delle verifiche, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.500 euro e il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro.

Dopo l’intervento del personale veterinario, parte del pescato è stata dichiarata non idonea al consumo umano e avviata allo smaltimento, mentre la quantità restante – giudicata idonea – sarà donata in beneficenza ad associazioni locali con finalità sociali.

