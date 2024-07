Oltre 1000 ragazzi avranno accesso a internet grazie al progetto di beneficenza di Bapr e Cesi

Sono più di mille le ragazze ed i ragazzi che in 18 oratori – uno per ogni diocesi della Sicilia – da oggi potranno già utilizzare una connessione Internet veloce e gratuita per fini educativi. Un numero che è destinato a crescere ulteriormente in questi mesi estivi, durante i quali le strutture parrocchiali si preparano ad accogliere i giovani per varie attività ricreative. Questo l’obiettivo del progetto di beneficenza – realizzato da Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) e la Conferenza Episcopale Siciliana (CESI) – volto a dare uno stimolo educativo, pensato su misura per i giovani.

Il programma

Il programma, avviato lo scorso dicembre, ha visto impegnate la più grande Banca indipendente della Sicilia e la CESI ed è stato già interamente completato, con l’installazione dei Wi-Fi curata dalla società ragusana Ricca IT S.r.l. e l’attivazione del servizio in tutte le sedi interessate.

“La forza di questo progetto – ha commentato Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Ragusa – risiede nell’aver messo al centro i giovani siciliani. L’accesso gratuito e responsabile a Internet permette, infatti, di creare un valore positivo per le comunità, riducendo i divari sociali e quelli educativi che limitano il pieno sviluppo del nostro territorio e delle persone che lo abitano. Un impegno che trova fondamento negli ottimi risultati registrati dall’Istituto nel sostenere il processo di digitalizzazione di aree ad oggi non coperte, fornendo ai ragazzi gli strumenti necessari per utilizzare e navigare consapevolmente il web”.

Per Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani e Delegato per i Giovani della Conferenza Episcopale Siciliana “BAPR ha guardato lontano, venendo incontro a quanti frequentano i nostri oratori nell’intera Sicilia. La dotazione di strumenti capaci di connettere i singoli oratori con il resto della Diocesi, della Regione e del mondo è una scelta strategica che ci permetterà di essere più vicini alle nuove generazioni, manifestando loro la gioia di vederli crescere e, allo stesso tempo, la sollecitudine di un sano accompagnamento da parte dei genitori e dei sacerdoti. Grazie, pertanto – aggiunge il Vescovo – e buona estate nei nostri oratori!”.

Di seguito, l’elenco degli oratori che da oggi beneficiano della connessione alla rete internet:

1. ACIREALE. Oratorio “San Giovanni Battista” in San Giovanni Montebello (Giarre)

2. AGRIGENTO. “Oratorio Oreb”, via Giulio Cesare, Porto Empedocle (AG)

3. CALTAGIRONE. Oratorio Parrocchia S. Anna, Grammichele (CT)

4. CALTANISSETTA. Oratorio Chiesa Madre di Resuttano (CL)

5. CATANIA. “Oratorio del Rosario”, Adrano (CT)

6. CEFALU’ “Noi Alia” – APS

7. MAZARA DEL VALLO. Oratorio Parrocchia Madonna della Cava, Marsala (TP)

8. MESSINA. Oratorio “S. Francesco”, Parr. S. Giorgio – Massa San Giorgio (ME)

9. MONREALE. Oratorio “Don Bruno Di Bella”, Parr. Maria SS. del Rosario, Monreale

10. NICOSIA Unità Pastorale SS. Salvatore – San Paolo, Nicosia

11. NOTO. Oratorio Canossiano “San Corrado”, Pachino

12. PALERMO. Oratorio “S.S. Cosma e Damiano” Sferracavallo (PA)

13. PATTI. Oratorio Parrocchia Maria SS. Annunziata Brolo (ME)

14. PIANA DEGLI ALBANESI. Oratorio “Beato Pino Puglisi”, Parrocchia S. Antonio il Grande, Piana degli Albanesi

15. PIAZZA ARMERINA. Parrocchia S. Lucia, Gela (CL)

16. RAGUSA. Oratorio “Carlo Acutis”, Ragusa

17. SIRACUSA. Oratorio ANSPI Parrocchia Sacra Famiglia – Siracusa

18. TRAPANI. Oratorio “SS. Salvatore”

© Riproduzione riservata