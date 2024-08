Olive avvizzite dalla siccità. Produzione da profondo rosso per l’oro mediterraneo

Una siccità assassina che ha avvizzito le olive nei terreni in asciutto e quelle dove l’irrigazione è insufficiente a garantirne la crescita. Gli ulivi sono in stress idrico per la mancanza di acqua ed il sole battente che non dà tregua da mesi con temperature che raramente scendono dai 30 gradi. Tutto è iniziato nella primavera scorsa con la campagna di fioritura che ha subito un rallentamento per le alte temperature. Sicilia, Calabria e Puglia le Regioni particolarmente colpite con una previsione di produzione ridotta del 50 per cento rispetto allo scorso anno.

I dati di Isac Cnr collocano i primi cinque mesi dell’anno in testa alla classifica dei più caldi.

Con oltre un grado e mezzo in più rispetto alla media dal 1800 ad oggi, un’anomalia di un più 1,67° al Sud. Un trend che candida il 2024 nella top ten degli anni più roventi negli ultimi due secoli che si concentra nell’ultimo decennio e comprende nell’ordine il 2023, il 2022 il 2018, il 2015, il 2014, il 2019 e il 2020. Secondo l’ISTAT, nel 2022 in Sicilia la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell’acqua per usi autorizzati è stata del 51,6 per cento, per un volume di 339,7 milioni di metri cubi di acqua sprecata. Oggi i dati vanno oltre perchè la siccità ha colpito in maniera letale agricoltura e zootecnia. Gli invasi sparsi nell’isola sono a secco e l’agricoltura è come stremata. Senza parlare dei disagi di migliaia di cittadini che subiscono un razionamento dell’acqua con una macchina che va avanti da mesi e diventa sempre più insostenibile.

© Riproduzione riservata