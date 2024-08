Olimpiadi: una grande Savita Russo non basta all’Italia Judo misto per guadagnare la medaglia

Niente medaglia di bronzo per l’Italia del judo nel torneo misto delle Olimpiadi di Parigi. La squadra azzurra è stata infatti battuta 4-3 dal Brasile nella finalina. La sfida è iniziata subito male per l’Italia, con Parlati (-90kg) e Asya Tavano (+70kg) a subire l’ippon nei primi due incontri, poi Gennaro Pirelli (+90kg) ha accorciato le distanze, ma il Brasile ha risposto portandosi sul 3-1. Gli ippon di Manuel Lombardo (-73kg) e Savita Russo (-70kg) hanno ridato speranza all’Italia: 3-3. Si è arrivati così allo spareggio che, dopo il sorteggio, ha coinvolto la categoria -57kg: Veronica Toniolo ha subito però un waza-ari dopo soli 14 secondi, facendo chiudere quindi la sfida sul 4-3 per il Brasile.



