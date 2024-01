Oggi finisce il mercato tutelato del gas. I consigli utili per evitare errori

Finisce oggi il mercato tutelato del gas e per questo motivo il Codacons ha diffuso una guida completa con tutte le informazioni utili e i consigli ai consumatori per evitare errori e scelte affrettate che potrebbero avere conseguenze sulla spesa per le bollette.

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le telefonate commerciali di call center specializzati e operatori che spingono gli utenti a siglare contratti paventando l’interruzione delle forniture di gas in caso di mancata scelta di un operatore sul libero mercato. Ebbene, anche in caso di mancata scelta di un nuovo gestore nessuna utenza sarà interrotta.

Cosa fare, dunque, per tutelarsi? Ecco la guida completa

Categorie “vulnerabili”: Verifica se rientri nella categoria dei clienti “vulnerabili”, come ad esempio persone con più di 75 anni, condizioni economiche disagiate, o altre condizioni specifiche. Se rientri in questa categoria, hai diritto a rimanere nel mercato tutelato senza dover comunicare nulla.

Verifica del contratto: Controlla se il tuo contratto gas è nel mercato libero o nel servizio tutelato. Le bollette devono indicare se si tratta di “Servizio di tutela” o “Mercato libero”.

Nessuna interruzione di fornitura: Anche se non scegli un operatore del mercato libero, la fornitura non sarà interrotta. In questo caso, verrai automaticamente trasferito a una fornitura “Placet” con le stesse condizioni del tuo attuale contratto.

Risparmio personalizzato: Non esiste una regola universale per risparmiare sulla bolletta del gas. Dipende da vari fattori, come le tue abitudini di consumo e il numero di persone in casa.

Scelta della tariffa: Valuta se preferisci una tariffa fissa o variabile. Una tariffa fissa garantisce stabilità nei costi nel tempo, mentre una variabile può offrire prezzi più vantaggiosi, ma può essere influenzata dalle fluttuazioni del mercato.

Durata delle offerte: Verifica la durata delle offerte proposte dai fornitori, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli variabili. Le offerte possono avere una durata prestabilita.

Condizioni contrattuali: Controlla attentamente tutte le condizioni contrattuali e i costi addebitati in bolletta. In caso di dubbi, rivolgiti a un’associazione dei consumatori.

Reputazione del fornitore: Scegli un fornitore con buone recensioni e un servizio clienti efficiente. Verifica anche se fornisce numeri di contatto per assistenza reale e non solo registrata.

Confronto tra offerte: Utilizza comparatori online e confronta le varie offerte disponibili, senza cedere alle pressioni dei call center.

Negoziazione con i fornitori: Contatta direttamente i fornitori per cercare condizioni migliori o sconti, e valuta eventuali programmi di incentivazione.