Officina meccatronica abusiva nel centro abitato di Vittoria: sanzionato il proprietario

Un’officina abusiva nel centro abitato di Vittoria. La GdF di Vittoria, insieme alla Polizia e ai carabinieri, hanno svolto dei controlli presso un’attività di meccatronia. Gli accertamenti effettuati hanno rivelato che l’attività era abusiva, in quanto risultava completamente priva delle necessarie autorizzazioni.

A seguito di tale verifica, l’esercente dell’attività è stato sanzionato ai sensi delle normative vigenti, con il sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività illegale.

Sanzionati anche 5 veicoli

Nel corso del controllo, sono stati inoltre sanzionati 5 veicoli parcheggiati su pubblica via poiché privi della prescritta copertura assicurativa. È stato rilevato anche un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, che nonostante fosse stato sequestrato, è stato trovato parcheggiato su pubblica via. Un altro veicolo è stato sanzionato per il rifiuto di trasportare o custodire un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

© Riproduzione riservata